02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, çıkışını Kayseri'de de sürdürme peşinde.
Sezona teknik direktör Hikmet Karaman'la başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da daha sonra göreve gelen Samet Aybaba iki hafta görevde kaldı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.
KANARYA'DA 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kayserispor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı devam eden kaleci Harun Tekin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adil Rami, Nabil Dirar ve Max Kruse, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
BÜLENT UYGUN, 2 YIL SONRA SÜPER LİG'DE
İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü.
Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun başında Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 5. haftada 17 Eylül 2017'de oynanan Sivasspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.
Daha sonra Katar'da takım çalıştıran Bülent Uygun, 2 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe'ye karşı verecek.
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