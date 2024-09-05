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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:47
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        Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisine devam!
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman sahada kuvvet, dayanıklılık ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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