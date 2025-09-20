Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idmana sarı-lacivertli oyuncular koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.