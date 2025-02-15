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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, maç biletleri satışa çıktı mı?

        Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç biletleri satışa çıktı mı?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasının tarihi, maç saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ligde ve Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden sarı lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Peki, "Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 00:22 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:24
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        • 1

          Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında güçlü oyunuyla rakibini 3-0 mağlup ederek tur kapısını aralayan sarı lacivertliler, ligde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde oynadığı futbolla adından söz ettiren Kasımpaşa, Fenerbahçe karşında puan ve puanlar alarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Peki, "Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 16 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE - KASIMPAŞA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          13.02.2025 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

          14.02.2025 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

          15.02.2025 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

          Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

        • 5

          KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL

          FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL

          FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL

          FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL

          FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL

          FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 4.150,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL

          VIP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL

          MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL

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