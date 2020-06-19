Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından 4 takım halinde çift kale maç oynadı. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.