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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe kasayı doldurdu: 47 milyon Euro! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe kasayı doldurdu

        Fenerbahçe, oyuncu satışından kasasını doldurmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu sezon bonservis bedellerinden şimdiye kadar 47 milyon 950 bin Euro gelir elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 13:55
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          Fenerbahçe, bu sezon bonservis gelirleriyle adından söz ettiriyor. Sarı lacivertliler, şimdiye kadar 5 oyuncu satışı gerçekleştirdi. Fenerbahçe, bu transferlerden toplamda 47 milyon 950 bin euro gelir elde etti.

        • 2

          Bruma’yı, Braga’ya gönderen sarı lacivertliler 6 milyon 500 bin euroyu kasasına koydu.

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          Berisha ile devam etme kararı alan Augsburg ise Alman oyuncu için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödedi.

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          Fenerbahçe, Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle bonuslar dışında 20 milyon euro kazanç elde etti.

        • 5

          Attila Szalai’yi Hoffeneim’a satan sarı lacivertliler, Macar stoperden 12 milyon 300 bin euro kasasına koydu.

        • 6

          Fenerbahçe, son olarak Diego Rossi’nin MLS ekiplerinden Columbus Crew’a transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sarı lacivertliler bu transferden 5 milyon 150 bin avro gelir elde etti.

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          Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

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          Sarı lacivertliler, yaklaşık 48 milyon euroluk satış gelirinin büyük bir bölümünü kadrosunu güçlendirmek için kullanacak.

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