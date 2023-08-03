Fenerbahçe kasayı doldurdu
Fenerbahçe, oyuncu satışından kasasını doldurmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu sezon bonservis bedellerinden şimdiye kadar 47 milyon 950 bin Euro gelir elde etti
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Fenerbahçe, bu sezon bonservis gelirleriyle adından söz ettiriyor. Sarı lacivertliler, şimdiye kadar 5 oyuncu satışı gerçekleştirdi. Fenerbahçe, bu transferlerden toplamda 47 milyon 950 bin euro gelir elde etti.
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Bruma’yı, Braga’ya gönderen sarı lacivertliler 6 milyon 500 bin euroyu kasasına koydu.
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Berisha ile devam etme kararı alan Augsburg ise Alman oyuncu için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödedi.
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Fenerbahçe, Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle bonuslar dışında 20 milyon euro kazanç elde etti.
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Attila Szalai’yi Hoffeneim’a satan sarı lacivertliler, Macar stoperden 12 milyon 300 bin euro kasasına koydu.
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Fenerbahçe, son olarak Diego Rossi’nin MLS ekiplerinden Columbus Crew’a transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sarı lacivertliler bu transferden 5 milyon 150 bin avro gelir elde etti.
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Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
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Sarı lacivertliler, yaklaşık 48 milyon euroluk satış gelirinin büyük bir bölümünü kadrosunu güçlendirmek için kullanacak.