Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı için geri sayım başladı. Türkiye Kupası 5. tur maçına sahne olacak zorlu randevuyu kazanan adını son 16'ya yazdıracak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

FENERBAHÇE KARACABEY BLD. MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı 16 Aralık Çarşamba akşamı saat 21:00'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Harun, Nazım Sangare, Serdar, Sadık, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Sinan Gümüş, Cisse.