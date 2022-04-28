Fenerbahçe, kampa girdi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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