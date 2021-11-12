Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletmecisi belli oldu

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının 40 yıl süreyle, 2 milyar 531 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'ye verilmesi kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ adına kayıtlı İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın, 2 milyar 531 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'ye 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Özeleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili diğer Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki taşınmazın 242 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Rekuba İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmazın da 38 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Gülmar Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi'ne satılması kararlaştırıldı.
Maliye Hazinesi'ne kayıtlı İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan 3 taşınmazın 28 milyon lira, 48 milyon lira ve 66 milyon 800 bin lira bedellerle en yüksek teklifte bulunan HZL Bilişim Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satılmasına onay verildi.
Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan taşınmazın 47 milyon 975 bin lira bedelle ün yüksek teklifi veren Serhat & BCM İş Ortaklığı Ortak Girişim Grubu'na satılmasına karar verildi.
Türkiye Elektrik İletim AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan taşınmazın 18 milyon 100 bin lira bedelle düzenlenen ihalede en yüksek teklifi veren Tan Oto Motorlu Araçlar Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi'ne satılması kararlaştırıldı.
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ
Maliye Hazinesi'ne kayıtlı İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan taşınmaza ilişkin otel, rekreasyon, park ve trafo alanı, dere, kurumsal plaj, kara yolları yol kenarı koruma kuşağı, taşıt yolu ve yaya yolu kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planının onaylanması kararlaştırıldı.
Maliye Hazinesi'ne kayıtlı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan taşınmaza ilişkin ticaret-konut, raylı toplu istasyonu, park alanı, otopark ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik imar değişikliği planına gelen itirazların reddedilmesine karar verildi.
Öte yandan, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait olan Çayırhan Termik Santrali ve santral kullanımında bulunan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazların, EÜAŞ'a ait Çayırhan Linyit İşletmesi'nin kullanımında bulunan taşınır ile mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazların, EÜAŞ adına kayıtlı "23405" ve "30963" numaralı ruhsatların ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının, Uluköy ve Karaköy mahallelerinde bulunan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!