Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletmecisi belli oldu

AA

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının 40 yıl süreyle, 2 milyar 531 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'ye verilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ adına kayıtlı İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın, 2 milyar 531 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'ye 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Özeleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili diğer Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki taşınmazın 242 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Rekuba İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmazın da 38 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Gülmar Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi'ne satılması kararlaştırıldı.

Maliye Hazinesi'ne kayıtlı İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan 3 taşınmazın 28 milyon lira, 48 milyon lira ve 66 milyon 800 bin lira bedellerle en yüksek teklifte bulunan HZL Bilişim Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satılmasına onay verildi.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan taşınmazın 47 milyon 975 bin lira bedelle ün yüksek teklifi veren Serhat & BCM İş Ortaklığı Ortak Girişim Grubu'na satılmasına karar verildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan taşınmazın 18 milyon 100 bin lira bedelle düzenlenen ihalede en yüksek teklifi veren Tan Oto Motorlu Araçlar Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi'ne satılması kararlaştırıldı.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

Maliye Hazinesi'ne kayıtlı İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan taşınmaza ilişkin otel, rekreasyon, park ve trafo alanı, dere, kurumsal plaj, kara yolları yol kenarı koruma kuşağı, taşıt yolu ve yaya yolu kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planının onaylanması kararlaştırıldı.

Maliye Hazinesi'ne kayıtlı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan taşınmaza ilişkin ticaret-konut, raylı toplu istasyonu, park alanı, otopark ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik imar değişikliği planına gelen itirazların reddedilmesine karar verildi.

Öte yandan, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait olan Çayırhan Termik Santrali ve santral kullanımında bulunan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazların, EÜAŞ'a ait Çayırhan Linyit İşletmesi'nin kullanımında bulunan taşınır ile mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazların, EÜAŞ adına kayıtlı "23405" ve "30963" numaralı ruhsatların ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının, Uluköy ve Karaköy mahallelerinde bulunan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.