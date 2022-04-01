Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi

Fenerbahçe kafilesi yarınki karşılaşma için uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı. Sarı-lacivertli takım, havalimanı çıkışında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.