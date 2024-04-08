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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü

        Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynadığı Turkcell Süper Kupa maçından çekilen Fenerbahçe, İstanbul'a döndü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın yer aldığı kafileyi az sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 01:22 Güncelleme: 08.04.2024 - 01:23
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        Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü
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        Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçından çekilen Fenerbahçe, İstanbul'a döndü.

        Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafilede maça çıkan Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

        Kafileyi az sayıda Fenerbahçeli taraftarı karşıladı. Başkan Koç, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.

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