Hatay Havalimanı'nda sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.