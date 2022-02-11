Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi

İstanbul'dan özel uçakla gelen Fenerbahçe kafilesini, Ordu-Giresun Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek veren bazı taraftarlar, futbolcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

GZT Giresunspor-Fenerbahçe müsabakası yarın saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.