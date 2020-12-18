Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Özel bir uçakla Gaziantep Havalimanına gelen sarı-lacivertli kafileyi, az sayıdaki taraftar çiçeklerle karşıladı.

Bazı taraftarın tepki gösterdiği karşılama sırasında Ferdi Kadıoğlu bir taraftarın formasını imzaladı.

Polis koridorundan geçerek takım otobüsüne binen kafile, daha sonra otele geçti.