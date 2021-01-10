Fenerbahçe kafilesi Erzurum’da

Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli ekibi Fenerbahçe Derneği yöneticileri karşıladı. Yöneticiler tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a çiçek verildi. Sarı-lacivertli ekip daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

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