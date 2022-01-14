Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

İstanbul'dan özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftar, takımla ilk maçına çıkacak teknik direktör İsmail Kartal ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra Belek'te konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe ile Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.