Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

Fenerbahçe kafilesini, Antalya Havalimanı'nda bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, özellikle teknik direktör Ersun Yanal'a ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertliler, havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.