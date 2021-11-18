Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Cordner'in kulüp binasında gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile takım menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın katıldığı törende sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.