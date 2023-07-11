Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Serhat Deniz dönemi sona erdi

REKLAM advertisement1

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada. "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Serhat Deniz'in sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

47 yaşındaki teknik adam yönetiminde Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Kadın Futbol Süper Ligi'nde final oynamış ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'e uzatmalar sonucunda 4-2 mağlup olarak sezonu 2'nci tamamlamıştı.