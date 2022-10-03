Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertliler bu doğrultuda ABD'li milli oyuncu Natasha Howard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Howard'la kasım ayı sonuna kadar 2 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.