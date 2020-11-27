Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, rakibine 2005 yılından bu yana iç sahada yenilmedi.
Sarı-lacivertli takım, Türk futbolundaki en önemli rakiplerinden Beşiktaş'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.
Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a karşı son mağlubiyetini 17 Nisan 2005'te yaşadı.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 18 MAÇI KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sahasında oynadığı son 18 derbide yenilgi yüzü görmedi.
Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, bu tarihten sonra rakibine iç sahada mağlup olmadı.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda siyah-beyazlı takımla oynadığı son 18 resmi maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı, 7 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.
FENERBAHÇE'DEN GOLLERDE DE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında iç sahada çıktığı son 18 müsabakada gollerde de rakibine büyük üstünlük kurdu.
Söz konusu 18 maçın sadece 2'sinde gol atamayan sarı-lacivertliler, biri hükmen galip ilan edildiği maç olmak üzere diğer 16 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.
Fenerbahçe, hükmen galip ilan edildiği karşılaşma da dikkate alındığında Beşiktaş ağlarını 18 karşılaşmada 31 kez havalandırdı, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON 18 MAÇ
Beşiktaş'a 15 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle iç sahada oynadığı son 18 maçı şöyle:
|Tarih
|Kulvar
|Skor
|26 Şubat 2006
|Süper Lig
|2-2
|19 Kasım 2006
|Süper Lig
|0-0
|26 Nisan 2007
|Türkiye Kupası
|1-1
|3 Kasım 2007
|Süper Lig
|2-1
|29 Kasım 2008
|Süper Lig
|2-1
|18 Nisan 2010
|Süper Lig
|1-0
|19 Eylül 2010
|Süper Lig
|1-1
|5 Şubat 2011
|Süper Lig
|2-0
|29 Nisan 2012
|Süper Lig
|2-1
|7 Ekim 2012
|Süper Lig
|3-0
|30 Ekim 2013
|Süper Lig
|3-3
|22 Mart 2015
|Süper Lig
|1-0
|29 Şubat 2016
|Süper Lig
|2-1
|3 Aralık 2016
|Süper Lig
|0-0
|23 Eylül 2017
|Süper Lig
|2-1
|3 Mayıs 2018
|Türkiye Kupası
|3-0 (Hükmen)
|24 Eylül 2018
|Süper Lig
|1-1
|22 Aralık 2019
|Süper Lig
|3-1
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