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Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmedi. Sarı-Lacivertliler ezeli rakibine karşı Kadıköy'de son 18 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Kanarya'nın bu maçlarda 31-14'lük gol üstünlüğü bulunuyor.

27.11.2020 - 12:57 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, rakibine 2005 yılından bu yana iç sahada yenilmedi.

Sarı-lacivertli takım, Türk futbolundaki en önemli rakiplerinden Beşiktaş'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a karşı son mağlubiyetini 17 Nisan 2005'te yaşadı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 18 MAÇI KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sahasında oynadığı son 18 derbide yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, bu tarihten sonra rakibine iç sahada mağlup olmadı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda siyah-beyazlı takımla oynadığı son 18 resmi maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı, 7 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN GOLLERDE DE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında iç sahada çıktığı son 18 müsabakada gollerde de rakibine büyük üstünlük kurdu.

Söz konusu 18 maçın sadece 2'sinde gol atamayan sarı-lacivertliler, biri hükmen galip ilan edildiği maç olmak üzere diğer 16 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe, hükmen galip ilan edildiği karşılaşma da dikkate alındığında Beşiktaş ağlarını 18 karşılaşmada 31 kez havalandırdı, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON 18 MAÇ

Beşiktaş'a 15 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle iç sahada oynadığı son 18 maçı şöyle:

TarihKulvarSkor
26 Şubat 2006Süper Lig2-2
19 Kasım 2006Süper Lig0-0
26 Nisan 2007Türkiye Kupası1-1
3 Kasım 2007Süper Lig2-1
29 Kasım 2008Süper Lig2-1
18 Nisan 2010Süper Lig1-0
19 Eylül 2010Süper Lig1-1
5 Şubat 2011Süper Lig2-0
29 Nisan 2012Süper Lig2-1
7 Ekim 2012Süper Lig3-0
30 Ekim 2013Süper Lig3-3
22 Mart 2015Süper Lig1-0
29 Şubat 2016Süper Lig2-1
3 Aralık 2016Süper Lig0-0
23 Eylül 2017Süper Lig2-1
3 Mayıs 2018Türkiye Kupası3-0 (Hükmen)
24 Eylül 2018Süper Lig1-1
22 Aralık 2019Süper Lig3-1

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