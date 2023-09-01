8 grupta 32 takımın mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nin grup kura çekimi için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Ülkemizi bu yıl söz konusu turnuvada temsil eden takımlarımızdan biri olan Fenerbahçe'nin, play-off turunda Twente'yi elemesi halinde hangi torbada yer alacağı, muhtemel rakipleri ve kura çekimi tarihi ile ilgili bilgileri derledik!