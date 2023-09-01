Fenerbahçe kaçıncı torbada ve muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri...
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında bu akşam Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geldi. Rakibini ilk maçta 5-1 mağlup eden sarı lacivertliler, rövanş maçında da galip ayrılarak gruplara katılma hakkı kazandı. İşte, UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri...
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8 grupta 32 takımın mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nin grup kura çekimi için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Ülkemizi bu yıl söz konusu turnuvada temsil eden takımlarımızdan biri olan Fenerbahçe'nin, play-off turunda Twente'yi elemeyi başardı ve hangi torbada yer alacağı, muhtemel rakipleri ve kura çekimi saati ile ilgili bilgileri derledik!
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FENERBAHÇE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?
UEFA Konferans Ligi'nde torbalar, dün akşam oynanan play-off turu rövanş maçlarından sonra belli oldu.
Twente'yi deplasmanda da mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, 1. torbada yer alacak. İşte, UEFA Konferans Ligi torbaları...
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UEFA KONFERANS LİGİ TORBALARI
1. TORBA: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş
2. TORBA: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,
4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani
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UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.