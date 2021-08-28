Fenerbahçe, İzmir'e geldi

Fenerbahçe kafilesini Adnan Menderes Havalimanı'nda sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşıladı. Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Fenerbahçe taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takıma moral verdi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Dursun, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih Bostan, Enner Valencia, Mbwana Samatta.