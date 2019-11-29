29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, yarın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma ligde iki takım arasında oynanan 51. mücadele olacak. Süper Lig'in kurulduğu ilk sezon olan 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynadığı maç 0-0 berabere bitmişti. Bu tarihten sonra oynanan maçlarda Fenerbahçe 23, Göztepe 8 kez kazanırken, 19 karşılaşmadaysa taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında oynanan müsabakalarda bugüne kadar alınan en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1'lik skorla almıştı.
SARI-LACİVERTLİLERİN HASRETİ 18 YIL
İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 25 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez kazanırken, 8 kez rakibine mağlup oldu. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı. İzmir'deki son 3 Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir'de oynanan son lig maçında Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.
HEDEFLER 3 PUAN
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Göztepe 16 puanla 9. sırada yer alırken, Fenerbahçe 21 puanla 4. sırada bulunuyor. Geçen hafta Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle moral bulurken, taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe ise son lig maçında deplasmanda Malatyaspor'la golsüz berabere kalmıştı. Zirve takibini bırakmak istemeyen sarı-lacivertli ekip, zor deplasmanda 3 puan arayacak.
GÖZTEPE TAM KADRO FENERBAHÇE EKSİK
Yarın saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Göztepe'de uzun süredir sakatlığı devam eden Poko dışında önemli bir eksik bulunmazken, Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı olan Isla forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Max Kruse ve Vedat Muriç'in sahada yer alıp almayacağıysa henüz belirsizliğini koruyor. Ayrıca Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Göztepe'de ise Berkan Emir, Titi, Alpaslan Öztürk ve Soner Aydoğdu sarı kart sınırında bulunuyor.
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