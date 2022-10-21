Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın, 23 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Raca ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Raca, Fenerbahçe Alagöz Holding’in bu sezon oynayacağı Avrupa Ligi maçlarında takımımızın başarısı için mücadele edecek. Ivana Raca’ya 'Fenerbahçe ailesine hoş geldin' diyor, çubuklu forma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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