Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce maça tayin edilen Halis Özkahya'nın yerine karşılaşmada Ali Şansalan görev yapacak.

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