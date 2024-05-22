Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü evinde İstanbulspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel

çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.