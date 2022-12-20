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Fenerbahçe - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe - İstanbulspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor ile karşı karşı geliyor

Giriş: 20.12.2022 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda İstanbulspor ile karşılaşıyor.

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, King, Batshuayi.

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemiyor.

HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİLMEDİ

2022 Dünya Kupası için verilen arada dört hazırlık maçı yapan Fenerbahçe çıktığı karşılaşmaların tümünü kazandı. Vallecano'yu 3-1 mağlup eden sarı lacivertliler, Villarreal'i 2-1, Alanyaspor'u 4-2 ve son maçında Salernitana'yı 3-0 mağlup etti.

İSTANBULSPOR'DAN TATSIZ PROVALAR

Dünya Kupası için verilen arada İstanbulspor'un hazırlık maçları Fenerbahçe kadar iyi geçmedi. İki hazırlık maçı yapan İstanbulspor ikisinde de galibiyetle ayrılamadı. Beşiktaş'a 4-0 mağlup olurken, Kasımpaşa'ya da 3-1 kaybetti.

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