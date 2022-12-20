Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemiyor.

HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİLMEDİ

2022 Dünya Kupası için verilen arada dört hazırlık maçı yapan Fenerbahçe çıktığı karşılaşmaların tümünü kazandı. Vallecano'yu 3-1 mağlup eden sarı lacivertliler, Villarreal'i 2-1, Alanyaspor'u 4-2 ve son maçında Salernitana'yı 3-0 mağlup etti.

İSTANBULSPOR'DAN TATSIZ PROVALAR

Dünya Kupası için verilen arada İstanbulspor'un hazırlık maçları Fenerbahçe kadar iyi geçmedi. İki hazırlık maçı yapan İstanbulspor ikisinde de galibiyetle ayrılamadı. Beşiktaş'a 4-0 mağlup olurken, Kasımpaşa'ya da 3-1 kaybetti.