Fenerbahçe, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı

DHA

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luiz Gustavo, Filip Novak ve Kim Min-Jae günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı lacivertli ekip, yarın maçın oynanacağı ülkeye hareket edecek ve son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı stadyumda yapacak.