İki takım arasında geride kalan 99 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 184 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 65 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 48 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 15 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 82, MKE Ankaragücü 32 gol attı.

Taraflar başkentte en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı, Fenerbahçe 2-0 galip geldi.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini bu sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.

Ligde 31 puanlı iki takımın mücadelesi öncesinde, averajla Fenerbahçe 13., MKE Ankaragücü ise 14. sırada yer alıyor.

Başkent ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.