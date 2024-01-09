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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 45. kez karşılaşacak - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 45. kez karşılaşacak

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında sahasında mücadele edeceği Konyaspor ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:44
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        Fenerbahçe ile Konyaspor 45. randevuda
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        Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında lider Fenerbahçe, sahasında mücadele edeceği Konyaspor ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. Müsabaka yarın saat 20:00'de Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

        Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler, 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yeşil-beyazlılar ise 18 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu elde ettiği 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

        45. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 33 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 112 gol atarken, Konyaspor 48 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan mücadelelerde ev sahibi ekipler sahadan galip ayrılırken, Konyaspor 1-0, Fenerbahçe de 4-0’lık skorla kazandı.

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        İÇ SAHA KARNESİ

        Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 9 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 7 müsabakada galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Kanarya, iç sahada 7 maçta 26 defa ağları sarstı. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.

        Ligin en golcü takımı

        Süper Lig’de ilk 18 hafta itibarıyla en yüksek puan aldığı sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, geride kalan 18 haftanın 16’sında gol sevinci yaşadı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 49 kez havalandırdı. Edin Dzeko, kaydettiği 13 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde de zirvede yer alıyor.

        DJİKU VE OSAYİ, AFRİKA KUPASI'NDA

        Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin kadrolarında bulunuyor Sarı-lacivertliler, 13 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası sebebiyle bu iki önemli isimden faydalanamayacak. Sakatlıklarını atlatan Rodrigo Becao ve Miha Zajc ise bireysel antrenmanlarını sürdürürken, maç kadrosunda yer almamaları bekleniyor.

        FRED VE İRFAN CAN, CEZASINI TAMAMLADI

        Kayserispor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla son 2 lig maçında takımını yalnız bırakan Fred, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşacak. İstanbulspor mücadelesinde sarı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci de cezasını tamamladı. İki isim de teknik heyetin görev vermesi halinde sahada yer alacak.

        KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

        Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Anıl Usta yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

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