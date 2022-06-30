İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Sakarya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi sosyal medyasından duyuran İngiliz takımı, karşılaşmanın Sakarya Yeni Atatürk Stadı'nda 10 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da olacağını açıkladı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."