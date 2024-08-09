Fenerbahçe ile Fanself arasında işbirliği anlaşması imzalandı

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Fenerbahçe ile taraftar platformu Fanself arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve Fanself Üst Yöneticisi (CEO) Ebrar Efkan Bilgiç katıldı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Taraftarlarımız imzalı ve lisanslı ürünleri kişiselleştirilebilir seçeneği ile satan Türkiye’de ilk ve tek sporcu hatıraları platformu olan iş ortağımız Fanself sayesinde istedikleri futbolcularımızın imzalı formalarına ulaşma imkanı bulabilecekler. Dünyada ilk kez Fenerbahçe ve Fanself birlikteliğiyle bir platform üzerinden taraftarlarımıza sunulacak bu proje ile Fenerbahçelilere eşsiz bir deneyim sunmayı planlıyoruz. Bunu yaparken kulübümüze de gelir sağlayacağız. Fanself’e büyük Fenerbahçe ailesine 'hoş geldin' diyorum. Fenerbahçe'miz için yarın lig başlıyor, futbol takımımıza taraftarlarımızın sonsuz desteğiyle oynayacağımız karşılaşmada başarılar diliyorum, hep birlikte bu sezon kupaları kutlamayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Ebrar Efkan Bilgiç ise anlaşma için mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Fanself, sporseverlere sporcu hatıralarına erişim deneyimi sunan ve bu deneyimi sunarken kulüpler ile taraftarlar arasındaki bağı güçlendiren, sporun birleştirici gücünü aynı zamanda iyiliğe dönüştürmeyi hedefleyen bir taraftar platformudur. 'Sporcu hatıraları' odak noktasına alarak hareket eden Fanself, dünyada bir ilki gerçekleştirmektedir. Taraftarlar, hayranı oldukları sporculara ait forma ve benzeri ürünlere, ıslak imzalı olarak, ilk defa kişiselleştirme deneyimiyle erişim imkanı bulacaklardır. Sporcu hatıra pazarı, günden güne küresel pazardaki payını büyüten ve 2032 yılında 227,2 milyar dolara ulaşması beklenen büyük bir pazardır. Global vizyonumuzla hareket ederken Türkiye'de kurulmuş ve bir ilki gerçekleştiren bu girişimin, dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile anlaşma sağlaması bizim için mutluluk vericidir." açıklamasında bulundu. ​​​​​​​