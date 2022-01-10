Fenerbahçe ikinci yarıya kötü başladı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. 34. dakikada Gökhan İnler'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. İkinci yarının ilk dakikasında Belhanda'nın golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulmayı başaramadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 maç sonunda 32 puanda kaldı ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17'ye çıktı.

VALENCIA 16 MAÇ SONRA GOL ATTI

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, ligde 16 maç aranın ardından golle buluştu.

Ligde sezonun ilk maçının kaçıran ve ardından üst üste 2 haftada da gol sevinci yaşayan Valencia, daha sonra uzun süre sessiz kalmıştı.

Söz konusu sürede UEFA Avrupa Ligi'nde 5 gole imza atan Valencia, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle ligde gol atma başarısı gösterememişti.

Süper Lig'de son golünü 29 Ağustos 2021 tarihinde Altay deplasmanında kaydeden Valencia, yaklaşık 5 ay sonra ligde Adana Demirspor karşısında gol sevinci yaşadı.

TARAFTARDAN MESUT ÖZİL'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Mesut Özil oyuna gireceği sırada yıldız oyuncunun lehine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelede 2-1 yenik duruma düşen takımlarından bazı oyuncuları ıslıklarla protesto ederken, Mesut Özil'i ise alkışlarla karşıladı.