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Fenerbahçe idmanını Başkan Ali Koç ve yöneticiler de izledi

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeni sezon öncesi yapılan ilk idmanı Başkan Ali Koç ile birlikte yöneticiler Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Selahattin Baki de izledi.

Giriş: 02.07.2023 - 20:20 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe idmanını Başkan Ali Koç ve yöneticiler de izledi
DHA

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanın 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Koşu ile başlayan idmanın basına açık kısmında sarı-lacivertli futbolcular iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Burak Kızılhan takip etti. Başkan Koç, basın mensuplarını selamlayarak `Yeni sezon hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Milli oyuncuların yanı sıra dedesinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Miguel Crespo ve burun ameliyatı olan Emre Mor da idmanda yer almadı. Crespo, yarın takıma katılacakken, Emre Mor da 4 Temmuz'da milli takımlarda bulunan futbolcular ise 5 Temmuz'da takıma dahil olacak.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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