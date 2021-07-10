Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Andriy Yarmolenko ismi gündeme geldi. Ukrayna basını, Yarmolenko'nun sarı-lacivertlilerle transfer için görüşme halinde olduğunu yazdı. Haberde transferin bitme noktasında olduğu iddia edildi. West Ham forması giyen 31 yaşındaki oyuncu sağ kanatta görev yapıyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."