Fenerbahçe için sürpriz iddia

Fenerbahçe için Gana'dan sürpriz bir iddia geldi. Gana basını, sarı-lacivertli kulübün Asante Kotoko takımında oynayan Franck Mbella Etouga ile ilgilendiğini yazdı.

20 yaşındaki forvet için Marsilya, Saint-Etienne ve bazı Alman kulüplerinin de istekli olduğu kaydedildi.

Franck Mbella Etouga'nın bonservis bedelinin 800 bin euro civarında olduğu belirtildi.

Ekim 2021'de Asante Kotoko'ya transfer olan Etouga'nın 20 maçta 16 gol ve 2 asisti bulunuyor.