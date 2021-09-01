Belçika basını, Fenerbahçe'nin Tottenham'la dün yollarını ayıran Serge Aurier'e talip olduğunu yazdı.

2017'de PSG'den Tottenham'a 25 milyon euro karşılığında transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligde 19 maçta görev yaptı.

Lens altyapısından çıkan Aurier, Toulouse formasıyla parladıktan sonra 2015'te PSG'nin yolunu tutmuştu.

Başarılı oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 66 kez oynadı.