Gökhan Gönül'le yollarını ayıran Fenerbahçe, sağ bek arayışlarını sürdürürken Portekiz basını Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'i sarı-lacivertlilere yazdı. Record'un haberine göre; Benfica'nın da istediği İspanyol oyuncu ile ilk temas kuruldu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."