Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe, bu kez Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile kozlarını paylaşıyor. İşte şimdiden heyecanla beklenen Fenerbahçe Hull City maçı ile ilgili bilgiler...



FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.



FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Hull City maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.