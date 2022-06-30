2022-2023 sezonu 4. hazırlık maçında Fenerbahçe, Hull City ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği zorlu mücadele ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman?



FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak.



FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Hull City maçı Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanacak.

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