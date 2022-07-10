Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hull City ile Sakarya'da özel maçta karşı karşıya gelecek. 20.30'da başlayacak maç TV8'den naklen ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Min Jae, Ferdi, Osayi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Valencia

HULL CITY: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh, Slater