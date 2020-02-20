Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları büyük ses getirdi. Başkan Koç Fenerbahçe aleyhine verilen hakem kararlarını eleştirerek 'adalet' talebinde bulundu.

Koç'un açıklamaları büyük yankı uyandırırken borsa İstanbul'da da dün Fenerbahçe fırtınası esti. Geçtiğimiz haftayı 17.48 liradan kapatan Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri, Fenerbahçe'nin haftasonu Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olmasının ardından haftanın ilk iki gününde toplam yüzde 7.3'lük düşüş yaşamıştı.

Bu düşüşte Fenerbahçe'nin liderlikten dolayısıyla da şampiyonluğun getireceği ek gelirden uzaklaşması etkili oldu. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi'ne katılım da yine getireceği yüksek gelir sebebiyle yatırımcıların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.

ÖĞLEDEN SONRA YÜKSELİŞ HIZLANDI

Haftanın ilk iki günündeki yüzde 7'yi aşan kaybın ardından ise Fener hisseleri dün ise bir hayli yüksek bir performans gösterdi. Salı gününü 16.20 liradan kapatan hisseler öğlen arasından önce dün 17.22 liraya yükseldi. Yani sabah saatlerindeki yükseliş yüzde 6'yı aştı. Ancak hisselerdeki asıl hızlı artış öğleden sonra yaşandı. Saat 15.00 civarında 18.00 lirayı kıran Fener hisseleri yaklaşık 1 saat sonra Ali Koç'un basın açıklaması yaptığı esnada ise 19 lirayı aştı.

Hisseler günü 19.44 liradan yani yüzde 20 yükselişle kapattı. Böylece 20 ayın zirvesini gördü. Ali Koç'un konuşmasında kulübün mali yapısına yönelik herhangi bir açıklama yer almadı. 'Hakem' tartışması da yeni bir tartışma değil. Ancak analistler düzenlenen basın toplantısının hisselere 'psikolojik' bir destek sağlamış olabileceğini belirtti.

BİR YILDA YÜZDE 172 YÜKSELDİ

Haftanın ilk iki günündeki düşüşün ardından dün Fener hisselerinde bir tepki alımı beklendiğini ancak yüzde 20'lik artışı karşılayacak bir haber akışı olmadığını vurguladı.

Dünkü yükselişle beraber Fenerbahçe'nin piyasa değeri sadece bir günde 320 milyon lira artarak 1 milyar 920 milyon liraya ulaştı. Son 1 yıl içerisinde hisseler yüzde 172 yükselirken sadece 2020'de ki artış yüzde 34'ü aştı.

2020'DE TRABZON HİSSELERİ YÜZDE 262 YÜKSELDİ:

Hisse 2020 değişim (%) Trabzonspor 262 Galatasaray 92 Beşiktaş 44 Fenerbahçe 34 BIST Spor 92

Ancak 2020'de performansı en yüksek spor hissesi Trabzonspor oldu. Trabzonspor 19 Şubat itibarıyla yatırımcısına 2020'de yüzde 262 kazandırdı. 2020'deki yükseliş bakımından Trabzon'u yüzde 92 ile Galatasaray ve yüzde 44 ile Beşiktaş takip etti. BIST Spor Endeksi söz konusu dönemde yüzde 92 yükseldi. Trabzonspor'un yükselişinde şampiyonluk yarışında iddialı hale gelmesi etkili oldu.