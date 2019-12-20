Ligdeki 15 maçta 29 gol bulan Fenerbahçe, karşılaşmaların genelinde etkili olmayı bildi.

Maçların ilk yarılarında 16 gol atan sarı-lacivertli takım, ikinci devrede ise 13 kez fileleri havalandırdı.

İlk 15 dakikada 4 gol bulan Fenerbahçe, sonraki 15 dakikada 6 kez gol sevinci yaşadı. 31 ile 45. dakikalar arasında yine 6 gole imza atan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarının ilk 15 dakikasında bir gol atabildi.

Fenerbahçe, ikinci yarıya tutuk başlasa da 61 ile 75. dakikalar arasında 5 gol attı. Sonraki 15 dakikada fileleri 6 kez havalandıran sarı-lacivertliler, bir kez de uzatma dakikasında gol attı.

SAVUNMASI DA AYNI

Fenerbahçe, savunmada da her iki yarıda birbirine yakın performans gösterdi.

Maçların ilk yarılarında 10 gol yiyen sarı-lacivertli ekip, ikinci devrelerde ise kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe, ilk yarının 15 dakikalık bölümlerinde üçer gol yedi. İkinci devrenin ilk 15 dakikasında 4 gole engel olamayan sarı-lacivertliler, sonraki 15 dakikalık bölümde 3 gol yedi. Fenerbahçe, maçların son 15 dakikasında ise rakiplerinin bir golüne engel olamadı.

Sarı-lacivertli ekip, her iki devrenin uzatma dakikalarında ise birer gol yedi.

KARA KARTAL İKİNCİ YARIDA DAHA ETKİLİ

Derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş ise bu sezon ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergiledi.

Ligde 22 gol atan Beşiktaş, maçların ilk yarılarında sadece 6 gol atabildi. Siyah-beyazlı ekip, ikinci devrelerde ise 16 gol buldu.

Beşiktaş, ilk yarının 15'er dakikalık bölümlerinde ikişer kez gol kaydetti.

Karşılaşmalarda ikinci yarıya etkili başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 46 ile 60. dakikalarda 5 kez gol sevinci yaşadı. 61 ve 75. dakikalar arasında fileleri 4 defa havalandıran Beşiktaş, son 15 dakikada ise 5 gol attı.

İlk yarının uzatma bölümünde bir gol atan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarının uzatma dakikalarında da aynı başarıyı gösterdi.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA DAHA ÇOK GOL YİYOR

Beşiktaş, bu sezonki lig maçların ikinci yarılarında daha kötü savunma yaptı.

Maçların ilk devresini 6 gol yiyerek tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarılarda ise kalesinde 12 gol gördü.

İlk 15 dakikalık bölümde iyi savunma yapan ve sadece bir gol yiyen siyah-beyazlı ekip, 16 ile 30. dakikalar arasında 2 gole engel olamadı. Beşiktaş, ilk yarının son 15 dakikasında ise 3 gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda en kötü savunma performansını ikinci yarının ilk 15 dakikasında gösterdi ve rakiplerin 5 golüne engel olamadı. Sonraki 15 dakikada savunmasını toparlayan ve 2 gol yiyen Beşiktaş, maçların son 15 dakikasında ise kalesinde 4 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, bir golü de 90+7 dakikada yemekten kurtulamadı.