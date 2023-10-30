Fenerbahçe hem tutuyor hem atıyor

Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde neredeyse tüm pozisyonlara önemli takviyeler yaparak giren sarı-lacivertliler, kadro planlamasının doğru olduğunu ispatladı.

Ligde 10. haftalar itibarıyla 28 sezonun ardından en iyi savunma başlangıcına imza atan Fenerbahçe, gol yollarında da en iyi sezonlarını yakalamayı bildi.

Söz konusu süreçte rakiplerine en az gol şansı tanıyan ve kalesine en az şut izni veren takım konumunda yer alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 1995-1996 sezonundan sonra en iyi ilk 10 hafta performansını sergiledi.

Sarı-lacivertli ekip, savunmadaki performansını hücuma da yansıttı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en çok net gol pozisyonuna giren ekip durumunda bulunan Fenerbahçe, ligde gol, isabetli şut, gol beklentisi, net gol pozisyonu, rakip ceza sahasında topla buluşma ve isabetli orta alanlarında zirvede yer aldı.

10 maçta 5 gol

Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta kalesinde 5 gol gördü.

Sezona Altay Bayındır ile başlayan sarı-lacivertliler, ilk hafta Gaziantep FK'den 1 gol yedi ve oyuncunun bir önceki sezondan gelen performansındaki düşüş nedeniyle kaleyi İrfan Can Eğribayat'a teslim etti. İrfan Can'ın üst üste 2 maçta beğeni toplayan performansına karşılık Fenerbahçe, 4. maçtan itibaren Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile yola devam etme kararı verdi.

Bahsi geçen süreçte Altay 1, İrfan Can 2 maça çıkarken, Livakovic 7 maçta forma giydi. Fenerbahçe, 3 kaleciyle geçirdiği ilk 10 haftalık dönemde kalesinde 5 gol görerek önemli bir başarı yakaladı.

Fenerbahçe, savunma yönünden benzer bir başlangıca en son 1995-1996 sezonundan imza atmıştı. Sarı-lacivertliler, şampiyon tamamladığı söz konusu sezonda ilk 10 lig maçında yine kalesinde 5 gol görmüştü.

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Fenerbahçe 7, Livakovic 5 maçta kaleyi kapattı

Fenerbahçe, ligde oynadığı 10 maçın 7'sinde rakiplerine gol izni vermedi.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertlilerin tecrübeli file bekçisi Dominik Livakovic, çıktığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatırken, 2 maçta forma giyen İrfan Can Eğribayat, hiç gol yemedi.