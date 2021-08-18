Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya'nın köklü ekiplerinden Helsinki ile kozlarını paylaşacak. İşte sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği Fenerbahçe Helsinki maçı ile ilgili ayrıntılar...



FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can, Samatta