Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya'nın köklü ekiplerinden Helsinki ile kozlarını paylaşacak. İşte sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği Fenerbahçe Helsinki maçı ile ilgili ayrıntılar...



FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Helsinki ile Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü 21:45'de oynanacak. Kanarya, ilk maçta rakibini sahasında ağırlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ve saati ilerleyen günlerde belli olacak...



FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can, Samatta