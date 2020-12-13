Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-2 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İnegöl Belediyespor: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Salon: İnegöl

Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş

İnegöl Belediyespor: Valchev, Mehmet Almaz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Bertuğ Öndeş, Gjorgiev, Bahov (Umut Özdemir, Caner Dengin, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Berkay Dağlar, Berkun Eber Üstündağ, Abdulsamet Sineren)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Hoag, Halil İbrahim Kurt, Hidalgo, Hasan Sıkar, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Vigrass, İzzet Ünver, Emre Batur, Nwachukwu, Stanicki)

Setler: 22-25, 16-25, 25-19, 25-22, 12-15

Süre: 123 dakika (27, 21, 26, 30, 19)