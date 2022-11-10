Polivalenta Oltenia Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe HDI Sigorta 25-18 kazanmasına rağmen, SCM Craiova sonraki üç sette rakibine 27-25, 25-22 ve 25-23 üstünlük kurarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 16 Kasım Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.